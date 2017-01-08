NBA》羅利明星賽僅排第6 名字太難拼惹的禍？
2017/01/08 19:27
羅利。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽第一輪投票結果日前出爐，暴龍隊後衛羅利（Kyle Lowry）排名東部第6，與第5名的羅斯（Derrick Rose）差不到一千票，其中有不少球迷因為拼錯羅利的名字，導致投票失效，專欄作家哈波（Zach Harper）更發文替羅利感到惋惜。
球迷在推特上投票，需要加註「#NBAVote」的標籤，並寫下球員正確的名字，才能算進球員的累計票數中，但有不少羅利的球迷拼錯字，多打了一個「e」因而錯失了支持偶像的機會，專欄作家哈波更特別發文，表達惋惜。
第一輪結束，羅利以128,940票落後羅斯的129,924票，排在第6。
同樣飽受拼字困擾的公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）就曾喊冤「如果大家把我的名字拼對的話，我應該會增加2倍票數。」亞德托昆波在東部前場僅次於「大帝」詹姆斯（LeBron James）。
有不少球迷拼錯羅利的名字。（取自推特）
相關新聞
- NBA》效力公牛8年 羅斯最遺憾沒奪冠
- NBA》國王打算留卡森斯 季末開複數年2億美元合約
- 籃球》美大學女籃爆衝突 雙方球員互毆（影音）
- NBA》21世紀第一人！魏少創2鬼神大三元紀錄
- NBA》幹拐後變「拳擊手」 克拉克森：kobe教我的（影音）
推薦新聞
-
SBL Live》林書緯單節13分 富邦反領先台啤2017/01/08 20:20
-
SBL》璞園主場秀力克裕隆 戰績直逼台啤2017/01/08 19:26
-
中職》猛獅無懼！ 統一獅新球季口號「NO FEAR」2017/01/08 18:47
-
中職》獅隊談薪已完成75％ 領隊：再給我3天努力2017/01/08 18:00
-
中職》搶增菘瑋失敗後 統一獅考慮找陽建福？2017/01/08 17:36