NBA》羅利明星賽僅排第6 名字太難拼惹的禍？

羅利。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽第一輪投票結果日前出爐，暴龍隊後衛羅利（Kyle Lowry）排名東部第6，與第5名的羅斯（Derrick Rose）差不到一千票，其中有不少球迷因為拼錯羅利的名字，導致投票失效，專欄作家哈波（Zach Harper）更發文替羅利感到惋惜。

球迷在推特上投票，需要加註「#NBAVote」的標籤，並寫下球員正確的名字，才能算進球員的累計票數中，但有不少羅利的球迷拼錯字，多打了一個「e」因而錯失了支持偶像的機會，專欄作家哈波更特別發文，表達惋惜。

第一輪結束，羅利以128,940票落後羅斯的129,924票，排在第6。

同樣飽受拼字困擾的公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）就曾喊冤「如果大家把我的名字拼對的話，我應該會增加2倍票數。」亞德托昆波在東部前場僅次於「大帝」詹姆斯（LeBron James）。

有不少球迷拼錯羅利的名字。（取自推特）