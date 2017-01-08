中職》統一獅的新隊徽不吉利？球團說分明

台南統一獅春訓開訓，同時也發表新隊徽。（記者黃志源攝）



〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天率先開訓，也公布全新隊徽，要展現不一樣的猛獅氣勢；只是隊徽設計遭到部分球迷批評，還認為獅子從「U」字穿出像是上吊，球團則說明設計理念。

獅隊今天公布全新隊徽及企業識別碼，往後主客場球衣都將改成「UNILIONS」呈現。只是以獅頭貫穿「U」字的隊徽，意外受到球迷熱烈討論，有人還認為新圖案有些不吉利。

獅隊領隊蘇泰安虛心接受網友的正反評價，表示，「其實不管任何東西設計出來，一定有人喜歡，也有人不喜歡，我自己則是越看越喜歡。」

台南統一獅春訓開訓，董事長凃忠正（右二）、領隊蘇泰安（左二）、總教練黃甘霖（右一二）及球員羅錦龍（左二） 一起新隊徽揭幕。（記者黃志源攝）



其實設計團隊的理念是，威猛雄獅從代表統一企業及球隊核心的「U」字一躍而過，象徵獅隊將以積極與決心的態度，不斷突破自我與各種挑戰。蘇泰安則說，「那就代表一種突破、脫穎而出的力量。」

獅隊今天還公布春訓版球衣，至於正式的主、客場球衣則訂3月公布。

台南統一獅春訓開訓，剛服完補充役的蘇智傑（右）及林子崴（左）剪個短髮。（記者黃志源攝）





台南統一獅春訓開訓，球員潘武雄（左一）、蘇智傑（左二）、陳傑憲（右二）及高志綱（右一）一起展示春訓球衣。（記者黃志源攝）

