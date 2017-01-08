中職》猛獅無懼！ 統一獅新球季口號「NO FEAR」

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天在台南南紡購物中心舉行春訓開訓典禮，除了公布全新球隊隊徽、春訓球衣、年度口號，並舉辦球迷見面會和球星簽名活動，代總教練黃甘霖也率全隊出席。

統一獅今天在開訓典禮正式公布球隊新隊徽和年度新口號「NO FEAR」，期望勇猛獅子軍能在全新球季，展現出無懼的精神拿下每一場勝利。

台南統一獅春訓開訓，Uni Girls表演年度主題曲。（記者黃志源攝）



統一獅春訓開訓，Uni Girls展示春訓年度口號。（記者黃志源攝）



搭配年度口號「NO FEAR」，統一獅今年球季仍然會規劃6-7個主題活動來串連整個球季，除了受到熱烈好評的府城日、女孩日、英雄日會持續推出之外，與日職埼玉西武獅的雙獅會可望能夠繼續跨海合作，讓台日棒球的交流能夠更加緊密，更會有和以往完全不同的創新主題會在新球季與大家見面，期望能為新球季的到來再掀話題。

此外，迎接新球季，統一獅結合南部台語特色，也推出今年度主題曲「LIONS，向前走！」，改編南都之夜旋律重新編曲、填詞，今天也特別安排Uni Girls為年度主題歌曲表演。而新的應援歌曲，預計將再熱身賽陸續推出。

台南統一獅春訓開訓，分別獲得淬練、突破、精進獎的選手與董事長凃忠正（左三）、領隊蘇泰安（右三）及總教練黃甘霖（左二）一起合影。（記者黃志源攝）

