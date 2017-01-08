羽球》連兩戰加速輕取對手 李佳馨明爭冠

薛軒億明天將與王子維爭冠。（羽球協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕106年第一次全國羽球排名賽四強戰今天於台北體育館登場，女單好手李佳馨以21：16、21：10輕取自家學妹林湘緹，花費28分鐘挺進決賽，明年尋求排名賽女單第三冠。

李佳馨指出，這次她打的一場比一場好，此役場上已能掌控，泰半發揮都算正常，有把比賽節奏抓回來的感覺，不過因學妹看起來比較不敢打，所以分數才得以大幅拉開。

對於冠軍戰的準備，李佳馨笑笑地說：「已經拿過2次女單冠軍，得失心不會太重，也沒有太大壓力，雖然比賽多少都難免會緊張，但就以平常心去面對，期待能夠像四強賽一樣正常發揮，打出該有水準。」對手將是首度晉級決賽的江美慧。

男單部分，合庫男單王子維、薛軒億兩人都陷三局苦戰，王子維費時65分鐘以21：10、18：21、25：23擊退亞柏17歲小將陳紀廷；薛軒億則力拚55分鐘以22：20、17：21、21：10力克隊友楊智傑，雙雙晉級冠軍戰，這是王、薛首度在決戰碰頭。

李佳馨尋求女單第三冠。（羽球協會提供）