SBL Live》林書緯單節13分 富邦反領先台啤

第一節 第二節 第三節 第四節 總分 台啤 19 20 39 富邦 18 24 42

第三節

第二節

台啤先靠朱億宗跳投得分，不過富邦靠宋宇軒快攻得分、陳孝榮上籃得分，反超前比數。暫停過後，台啤靠B.戴維斯連拿4分，周伯勳、于煥亞上籃得分，周伯勳接獲隊友傳球上籃得分，再以31：24領先，逼使富邦喊出暫停。

暫停過後，富邦靠林書緯上籃得分，接著他投進三分球，將比分追至30：33，台啤也喊出暫停。

富邦靠李恩補籃得分，林書緯投籃打板得分，富邦超前比分。之後雙方互有攻勢，林書緯抄截上籃得分，助富邦拉開比分，林書緯單節拿下13分，助富邦半場打完以42：39領先台啤。林書緯目前半場拿下17分。

第一節

富邦先靠楊興治跳投開胡，而台啤靠于煥亞跳投破蛋，張容軒連拿4分反擊，富邦蔡文誠也連拿4分回敬，不過于煥亞上籃得分，目前台啤以8：6暫時領先。開局雙方得分偏低，比賽打了5分半鐘還沒有球隊得分破十。

暫停過後，富邦靠李恩中距離跳投得分，宋宇軒妙傳給李恩輕鬆得分，林書緯抄節後上籃造成犯規，2罰全進。台啤球員失誤，讓富邦張伯維快攻上籃得分，富邦反超前比分。

台啤靠李愷諺三分球、朱億宗快攻上籃得分，朱億宗跳投得手，台啤打出7：0的攻勢，讓台啤以19：16暫時領先。首節打完，台啤以19：18領先。

賽前

SBL晚間7點的比賽，由富邦勇士對上台灣啤酒。目前排名第二的富邦近期狀況佳，取得三連勝的佳績，上役更靠著林書緯砍下20分是本季新高，今晚能否持續火燙表現值得關注：台啤目前暫居第四，前場表現出色的于煥亞，能否維持手感，也是關注焦點。

雙方先發球員：

台啤：李愷諺、于煥亞、張容軒、周伯勳、B.戴維斯

富邦：洪志善、林書緯、蔡文誠、楊興治、李恩