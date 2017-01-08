SBL》璞園主場秀力克裕隆 戰績直逼台啤
2017/01/08 19:26
璞園戴維斯籃下得分。（記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／桃園報導〕桃園璞園身為地主，昨天主題日開幕戰不敵富邦勇士，今天面對聯盟第三的裕隆，終場以84：63贏球，收下本季第9勝，戰績直逼台啤10勝8負。
裕隆後衛葛記豪連兩場缺陣，首節裕隆僅八分進帳，居十分落後，次節縮小到雙位數分差，璞園打出11：5，中場前璞園36：22領先。
易籃後，裕隆靠著射手呂政儒一度縮小到兩分差，璞園成功阻止對方反擊，再度拉開領先，末節最多24分超前，也立下勝負分水嶺，三連戰以2勝1負收場。
璞園「新台灣人」戴維斯攻下全隊最高19分、22籃板，林金榜16分，裕隆賀夫18分、周士淵15。
璞園林金榜上籃得分。（記者林正堃攝）
裕隆周士淵切入籃下遇戴維斯防守，回身傳球給隊友。（記者林正堃攝）
裕隆周士淵上籃得分。（記者林正堃攝）
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