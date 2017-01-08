格鬥》賽前碰拳致意 俄選手一拳「秒殺」引砲轟 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕在拳擊、綜合格鬥等等比賽開打時，雙方選手碰拳（fist bump）致意是基本禮儀，但在中國舉行的WBK世界極限格鬥聯賽第22站，卻發生3秒KO事件，引來軒然大波。

俄國選手卡利洛夫（Ibragim Khalilov）在賽前與巴洛托夫（Bakhtiyar Barotov）碰拳示意時，趁機出右拳擊倒對手。轉播單位的賽評大喊「太漂亮了，秒殺」，但全場觀眾還沒來得及反應，比賽就此中斷。

現任UFC男子輕量級冠軍加布蘭特（Cody Garbrandt）在推特上表示：「這就是我比賽時不碰拳致意的原因。」

《Bleacher Report》專欄作家麥克卡特（Nathan McCarter）則說：「這一拳可以說是相當骯髒。擂台上的不成文規定就是，不能在碰拳致意時出拳。」 卡利洛夫這拳雖然合乎比賽規定，得到一次KO，但此舉也將使他在格鬥界聲名狼藉 。

卡利洛夫趁機擊倒對手。（取自影片）