高球》日立慈善盃女子菁英賽戰至天黑 四度延長賽李旻奪冠

李旻（左）歡喜奪冠，賽後從台灣日立公司董事長黃葉寶鳳手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕2017日立慈善盃女子菁英賽今天打到天黑，3名女將挑燈夜戰，李旻在第4次延長賽兩桿進洞，力退劉依貞和泰國名將波南儂，贏得冠軍和250萬元獎金。

日立慈善盃最後決戰，李旻、劉依貞和波南儂打完第3回合，同以總計205桿並列第1，3人重回第18洞加賽，前3次加賽她們全都打Par。因為天色太暗，打到第2次加賽東方球場開啟夜間照明。

但現場光線實在不足，裁判長劉宇和詢問3名選手之後，第4次加賽只比短切桿和推桿。45碼的距離，劉依貞和波南儂選擇高拋球，但都打太厚，留下長距離推桿。李旻採切滾球策略，球雖過頭6呎，但她的機會最好。

果然前兩人拚第2桿推進都沒成功，李旻把握住機會，關鍵致勝推桿進洞，場邊百餘人爆出歡呼聲，她高舉雙手仰天慶祝勝利。

這是李旻繼2016年11月中旬，在老爺球場贏得TLPGA公開賽冠軍之後，第2次在國內贏得勝利。也是她職業生涯第3勝，冠軍獎金也是她到目前最大一筆進帳。

劉依貞和波南儂並列第2，劉依貞賽後表示，她是敗在沒有堅持己見。她說：「其實第2次延長賽時，球場已經天黑開燈，當時我心中其實不想繼續打，但因為其他2名球員都願意，所以我就想說尊重多數意見。」可惜4次加賽她沒有推進致勝球。

台灣女將姚宣榆以206桿名列第4，她只差1桿沒能打進延長賽。陳宇茹則以207桿排名第5。

日立慈善盃延長3次仍未分勝負，裁判長劉宇和（前排左2）與3名選手商議第4次加賽直接短切桿。（記者趙新天攝）

李旻（左）奪冠之後開心地與媽媽鍾翠芬合影。（記者趙新天攝）

李旻（右）經過4度延長加賽終於贏得冠軍，她哭紅了眼與媽媽鍾翠芬擁抱。（記者趙新天攝）