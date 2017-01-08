SBL》桃園老家豆花飄香 陳子威大方請七隊

〔記者卓佳萍／桃園報導〕璞園隊射手陳子威外婆家就在中壢，母親家業豆花攤一賣就是超過50年，這是SBL首度移師桃園舉行，陳子威表示，感謝聯盟來家鄉辦比賽，跟大家分享媽媽做的豆花。

SBL七支隊伍球員與工作人員都品嘗到陳家豆花，綿密口感，陳子威強調，完全手工製造，「下一週持續感謝大家，繼續送上豆花。」他準備大約270碗，全都由媽媽辛苦製作，家人、朋友負責分送。

國中時期的陳子威常到中原大學附近打街頭鬥牛，他表示，來這邊有很多回憶，很多籃球的知識、規則都在室外球場學到的。

雖然中原大學體育館不大，陳子威表示，球迷蠻多的，也感覺更靠近，很不錯的經驗。

璞園陳子威。（記者林正堃攝）