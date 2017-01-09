火箭戰暴龍搶本季第30勝 今日轉播與賽事預告
2017/01/09 07:03
早安，想告別憂鬱星期一嗎？就一定要鎖定《自由體育》唷
NBA賽事，目前7連勝的火箭將對上東部第2的暴龍，究竟在哈登（James Harden）的帶領下，能否順利將本季第30勝收進口袋呢？分居西部第5及第6名的爵士與灰熊將進行正面對決，2隊勝差僅有0.5場，預料將有一番精彩對抗。
另外業餘成棒精彩好戲，台灣成棒經典賽也將拉開序幕，喜愛棒球的朋友們千萬不能錯過。
NBA例行賽
07:00 火箭 VS. 暴龍
09:00 爵士 VS. 灰熊
09:30 騎士 VS. 太陽
10:00 勇士 VS. 國王（緯來體育）
10:00 活塞 VS. 拓荒者
10:30 魔術 VS. 湖人
全球人壽盃台灣成棒經典賽
14:00 開南大學 VS. 美孚巨人（緯來體育）
18:00 台東綺麗珊瑚 VS. 台中運動家（緯來體育）
雪梨國際網球賽
19:00 雪梨國際網球賽 Day 2（FOX體育）
21:30 雪梨國際網球賽 Day 2（FOX體育）
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