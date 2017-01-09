火箭戰暴龍搶本季第30勝 今日轉播與賽事預告

早安，想告別憂鬱星期一嗎？就一定要鎖定《自由體育》唷

NBA賽事，目前7連勝的火箭將對上東部第2的暴龍，究竟在哈登（James Harden）的帶領下，能否順利將本季第30勝收進口袋呢？分居西部第5及第6名的爵士與灰熊將進行正面對決，2隊勝差僅有0.5場，預料將有一番精彩對抗。

另外業餘成棒精彩好戲，台灣成棒經典賽也將拉開序幕，喜愛棒球的朋友們千萬不能錯過。

NBA例行賽

07:00 火箭 VS. 暴龍

09:00 爵士 VS. 灰熊

09:30 騎士 VS. 太陽

10:00 勇士 VS. 國王（緯來體育）

10:00 活塞 VS. 拓荒者

10:30 魔術 VS. 湖人

全球人壽盃台灣成棒經典賽

14:00 開南大學 VS. 美孚巨人（緯來體育）

18:00 台東綺麗珊瑚 VS. 台中運動家（緯來體育）

雪梨國際網球賽

19:00 雪梨國際網球賽 Day 2（FOX體育）

21:30 雪梨國際網球賽 Day 2（FOX體育）