MLB》賽亞人再進化！達比修火球均速飆新高（影音）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日籍達比修有2015年因傷整季報銷，去年5月歸隊，雖然一度因肩傷再度進出傷兵名單，但出賽17場仍繳出7勝5敗、132K、防禦率3.41的亮眼成績。據日本節目《Data Coliseum》分析，30歲的達比修有持續再進化當中，去年速球均速比前4年還要快了4公里。

達比修有赴美後一直進行「肉體改造計畫」，他去年身材很明顯比剛赴美時還強壯許多，節目利用影片分析出，達比修傷癒歸隊後，放球點比以往還要來的高，轉速最快每分鐘高達2543RPM，也使得直球進壘角度也比以前高出約3公分，讓打者出現球會上升的錯覺。

而達比修在大聯盟前3年球速平均在148.6公里至149.6公里之間，但去年球速均速卻飆至152.8公里，足足快了4公里之多。

遊騎兵總管丹尼爾斯（Jon Daniels）日前曾說，期待達比修有明年的表現，看好他會有一個「怪物般的一年」，並希望能與其提前續約。