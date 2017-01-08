SBL》台啤守下最後一波 中斷富邦三連勝
2017/01/08 21:48
于煥亞攻下全場最高的21分。（記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／桃園報導〕富邦勇士今天尋求四連勝，此役與台啤陷入拉鋸，剩6.07秒，落後兩分的富邦暫停用完，從後場發球，林書緯接到球，運球卻發生掉球失誤，富邦終場以72：74不敵台啤。
台啤、富邦勇士後衛于煥亞、林書緯上半場先後開火，于煥亞首節8分、林書緯次節13分，富邦取得三分領先進入下半場。
第三節開始，富邦進攻當機，失誤連連，台啤則連下三個外線，拉開比分，林書緯趕緊投進2分止血，台啤反倒取得4分差。
林書緯。（記者林正堃攝）
末節開始富邦7：2攻勢，雙方剩1分差距，台啤于煥亞、B.戴維斯聯手拉開到7分，富邦關鍵時刻屢次發生失誤，無法趁勢逆轉。
終場前2分24秒，台啤領先6分，富邦張伯維及時投進三分彈，又回到三分差，最後李恩獲得兩罰機會，兩罰一中，時間僅剩6.07秒，林書緯接獲隊友傳球，運到中場時掉球，台啤洋將B.戴維斯撿到球，時間走完，台啤獲勝。
台啤于煥亞21分、B.戴維斯19分，富邦勇士林書緯、李恩都攻下19分。
B.戴維斯。（記者林正堃攝）
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