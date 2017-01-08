網球》喬帥發洩打到人 澳洲壞小子：換我就重罰

〔體育中心／綜合報導〕ATP杜哈公開賽男單決賽，喬科維奇（Novak Djokovic）擊敗穆雷（Andy Murray）獲得新球季首勝。但他在一次丟分之後，將氣發洩在球上，卻不慎擊中前排的觀眾。喬科維奇因此受到裁判警告。澳洲壞小子基里奧斯（Nick Kyrgios）在推特上表示，如果換做是他就不只是警告，而是禁賽到2025年。

賽後喬科維奇說：「我不希望球打中任何人，但意外還是發生了。我實在不應該這麼做，我接受這個處罰。」

21歲的基里奧斯曾在去年的上海大師賽，因為消極比賽與朝觀眾怒吼，被ATP分別罰款16500美元（約新台幣52萬元） 、25000美元（約新台幣79萬元），並且追加禁賽。