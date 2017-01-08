日職》 達比修用「慢動作」影片 看杉谷挑戰跳箱失敗...

ボックスジャンプ #杉谷拳士 #北海道日本ハムファイターズ #レギュラー取るらしい #こんなんでとれるのか？ Yu Darvish（@darvishsefat11）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 7 9:45下午 PST 張貼

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日籍強投達比修有與火腿學弟們季後自主訓練，他今在社群網站上貼出杉谷拳士挑戰「跳箱」的影片，可見杉谷拳士挑戰失敗後整個人跌倒在地，達比修有還整段過程刻意用「慢動作」影片來播放，引起許多網友熱議。

杉谷拳士日前與「投打二刀流」大谷翔平啞鈴弓箭步訓練，鍛鍊腿部肌群，隨後到室內在墊子上進行後滾翻。近期杉谷拳士挑戰「跳箱」，從影片中可見杉谷拳士沒有跳躍成功，整個人摔倒在地，讓許多網友笑開懷，也有人為杉谷拳士打氣，希望他今年球季能有所表現。

杉谷拳士去年出賽62場，繳出2成40打擊率、9分打點。