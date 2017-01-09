NBA》戰勝病魔續追夢 獨眼長人簽約重返球場

當年被聯盟特別表揚的奧斯丁（右）熬過病魔糾纏，如今得以重回球場追夢。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕2014年選秀前被診斷患有罕見疾病，前貝勒大學籃球明星「獨眼長人」奧斯丁（Isaiah Austin）在上月獲得醫生許可重返球場後，日前和歐洲球隊FMP Belgrade簽約，繼續追求夢想。

奧斯丁曾被預測是2014年選秀第一輪的搶手貨，但在選秀前一週被診斷患有罕見疾病馬凡氏症候群（Marfan syndrome），該病為一種遺傳性疾病，不但會影響結締組織的細胞、器官，使患者身高超出常人、四肢不勻稱，嚴重還會影響心血管系統，引起心臟瓣膜異常、心臟衰竭等併發症。就在距離夢想只剩一步之遙，奧斯丁卻因健康問題被建議馬上停止打球。

儘管如此，奧斯丁在2014年選秀被聯盟表揚努力不懈的精神，特別在第15和16順位，由總裁席爾瓦（Adam Silver）宣布選中。去年12月，他的醫生也宣布他的狀態可以回到球場，並在近日傳出好消息。

「2014年我得知這個晴天霹靂的消息，但上帝一直與我同在，所以我回來了！簽下我第一張職業合約，我很感激！」奧斯丁於社群網站上寫道，「我要在此追逐我的夢想，自從我的醫生告訴我我能打，我便在心裡這麼想，同時我也是個敬畏上帝的人，我相信人生發生的任何事都有原因。」