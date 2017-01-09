MLB》除了多齊爾 道奇再找古巴明星補強二壘

多齊爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇是否簽下雙城多齊爾（Brian Dozier）一直沒有明確答案，但大聯盟分析師桑契斯（Jesse Sanchez）證實，道奇和古巴明星二壘手費南德茲（Jose Miguel Fernandez）正在談一筆合約。

費南德茲在古巴打了8個球季，生涯成績為3成19打擊率和4成03上壘率，他的高上壘率也讓他成為古巴明星球員，2012年球季時，表現更突出，打擊率上升至3成55，上壘率更高達4成56，若費南德茲能成球隊即戰力，那麼道奇與多齊爾之間的緣份可能宣告中止。

雙城希望能在春訓前交易掉多齊爾，雖然之前傳出道奇願意讓出自家農場頂級新秀里昂（Jose De Leon），但現在又希望以一對一的方式交易，使得雙方談判陷入僵局，多齊爾去年42轟打破美聯二壘手紀錄，是一位能幫助道奇補強2壘空缺及右打者的最佳人選。

古巴明星二壘手費南德茲。（取自網路）