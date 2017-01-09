NBA》保羅船長8000助攻達陣 快艇澆熄熱火
2017/01/09 08:35
保羅完成生涯8000助攻，史上第10人。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕歸隊第二戰，船長保羅（Chris Paul）完成「雙十」並寫下8000助攻里程碑，快艇98：86澆熄熱火取得4連勝。
賽前保羅再6助攻就能達陣，他在第一節剩下59秒時妙傳給隊友史沛茲（Marreese Speights）扣籃，寫意立下史上第10人達成8000助攻里程碑，同時他以806場比賽完成，也是史上第3快達成生涯15000分、8000助攻，僅次於魔術強森和「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。
此外，保羅今天還繳出「雙十」19分、18助攻，助隊12分差擊敗熱火，賽後他表示自己並不清楚紀錄一事，「酷！我想這代表我已經打了一段時間。」保羅生涯累積8012次助攻，超越前巫師浪人球星史崔克蘭（Rod Strickland）的7987次，目前助攻紀錄保持人則為爵士傳奇史塔克頓（John Stockton）15806次。
Career assist No. 8,000 for Chris Paul!#ItTakesEverything pic.twitter.com/FbxXzvED0w— NBA （@NBA） 2017年1月8日
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