NBA》受傷又腦震盪 爵士主控歸隊堅持打滿
2017/01/09 08:54
希爾。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕本季表現傑出的爵士控衛希爾（George Hill）之前因為受傷長時間缺席，去年年底又因被對手肘擊送醫，不只縫針也出現腦震盪，昨日再度歸隊後攻下19分，也帶領爵士拿下勝利。
由於希爾賽前才通過腦震盪檢測，爵士總教練史奈德（Quin Snyder）原本預計只讓他上場5分鐘，但最終希爾打滿整場，對此史奈德表示是希爾自己不願意被換下場。
「教練了解我的個性，他知道如果在最後關頭把我換下場，我會很難過。」希爾表示，「我會一直想待在場上，也許有時間因素或其他顧慮，但我想在場上與隊友並肩作戰。」
能再次回道NBA球場上，希爾開心在個人Instagram發文，表示雖然過程艱辛但終究贏得勝利，能回來真好！本季希爾平均上場30分鐘，得18.8分、抓下3.8個籃板和送出4.4次助攻。
（取自Instagram）
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