經典賽》新規則上路 各隊投手深度將增強
2017/01/09 09:44
〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽剩不到2個月就要開打，第一階段將在3月6日於韓國高尺巨蛋揭開序幕，也給球迷在春訓階段有精彩的棒球賽事，現在有一個新規則，能幫助各球隊增加投手優勢。
根據大聯盟指出，新規則允許每隊在每輪後添加兩名投手到名單，因此最後一輪賽事球員從28人擴大到32人，若以美國隊舉例，柯蕭（Clayton Kershaw）若無法參與預賽，但可以在調整好後參與最後一輪賽事。
這項新規則不只能減輕各隊投手的壓力，大聯盟各隊參加經典賽的王牌投手也不必太早進入備戰階段，在高張力的環境度過春訓。
道奇王牌投手柯蕭。（資料照，法新社）
相關新聞
推薦新聞
-
經典賽》新規則上路 各隊投手深度將增強2017/01/09 09:44
-
NBA》籃網14套先發陣容補不「豪」 贏不了教頭超無奈2017/01/09 09:35
-
MLB》小熊老大結婚了！唯美婚紗照曝光2017/01/09 09:11
-
MLB》除了多齊爾 道奇再找古巴明星補強二壘2017/01/09 08:19
-
火箭戰暴龍搶本季第30勝 今日轉播與賽事預告2017/01/09 07:03