MLB》小熊老大結婚了！唯美婚紗照曝光
2017/01/09 09:11
布萊恩（右）與妻子黛普。（取自Instagram）
〔記者粘藐云／綜合報導〕小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）上周末與愛情長跑多年的女友黛普（Jessica Delp）在拉斯維加斯步入禮堂，兩人也在社群媒體上分享唯美婚紗照，球迷紛紛獻上祝福。
布萊恩去年幫助小熊拿下世界大賽冠軍，並獲選為國聯MVP，今年與交往多年的女友黛普結婚，喜事連連。兩人自高中時期就開始交往，去年冠軍賽時，黛普也現身球場為布萊恩加油，甜蜜模樣羨煞眾人，兩人的婚紗照曝光後，Instagram上也湧入不少球迷的祝福。
婚禮當天眾星雲集，雷基（John Lackey）、阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）、蒙特羅（Miguel Montero）、海沃德（Jason Heyward）等人都是座上賓，還有隊友兼好友的伴郎瑞佐（Anthony Rizzo） 。
布萊恩（右）與妻子黛普。（取自Instagram）
黛普（右）在世界大賽時曾現身球場。（取自網路）
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