棒球》是真的！曼尼復出穿上高知鬥犬球衣
2017/01/09 09:12
曼尼今年將赴四國獨立聯盟高知鬥犬隊。（取自高知鬥犬官網）
〔記者石毓琪／綜合報導〕前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）真的復出了！台灣時間9日凌晨3點，曼尼在邁阿密和高知鬥犬球團代表正在洽談合約內容，且已穿上新球衣。
曼尼在去年12月就多次傳出有意加盟日本獨立聯盟高知鬥犬隊，且為了復出非常認真投入訓練，曼尼透露很想在日本打球的意念，也很感謝高知球團讓他以「現役球員」身分出賽，很開心能如願，他也呼籲球迷到現場支持。
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