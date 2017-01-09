NBA》拒當教練 詹皇：我沒耐心啦
2017/01/09 09:47
騎士「大帝」詹姆斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士球星詹姆斯球技已是聯盟首屈一指，偶爾獨自坐在一旁沉思，常被外界揶揄他在「練習」當教練，不過他今日賽前澄清自己並沒有這個念頭，因為朕「真的沒耐心。」
詹姆斯向媒體坦承，由於自己相當沒耐心，要當教練根本是不可能的任務，「我連當我兒子球隊的教練都不行，所以我知道要我教一群我根本不熟的球員，我做不到。」
熱火時期與詹皇共事過的灰熊教頭費茲戴爾（David Fizdale）先前曾表示，詹皇是很好的助手，但絕對不適合當個教練，「他太要求完美，沒人能達到他的標準。」
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