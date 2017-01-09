NBA》籃網14套先發陣容補不「豪」 贏不了教頭超無奈
2017/01/09 09:35
籃網輸不停，教頭亞特金森也很無奈。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕東部墊底的籃網，今在主場巴克萊中心迎擊東部倒數第2的七六人，可惜先盛後衰，終場以95：105苦吞6連敗，其中先發控衛懷特海德（I. Whitehead）僅拿5分卻有6失誤，再度凸顯林書豪缺陣後的戰力困境。
林書豪因二度拉傷左大腿，近6戰皆高掛免戰牌，籃網在這段期間只能取得5勝19敗，教練團為了彌補豪小子場上中樞神經的重任，換了14套先發陣容，用上了包括汀威迪在內的5名控衛，始終都無法收到效果。
籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）無奈說：「我們的確有些傷兵，我們仍然去尋找並且嘗試不同的陣容，這是正在進行的事，眼下會讓球員們去試看看不同角色，但當我們全體陣容都健康時，一切都會變得簡單許多。」
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