NBA》哈登拿本季第10次大三元 火箭升空甩暴龍

哈登奪下本季第10次大三元。（USA Today Sports）

〔記者林宗偉／綜合報導〕連戰皆捷的西部強權火箭，今開拔至多倫多力挑東部第二的暴龍，雖然開局不順，但漸入佳境，球星哈登（J. Harden）更繳出40分11助攻10籃板的本季第10次「大三元」，助隊129：122順利升空，取得聯盟近期最火燙的8連勝。

暴龍前役才苦戰惜敗給公牛，面對已休兵1天的火箭力求奮起，首節以37：27領先達雙位數，可是之後力不從心，火箭在末節成功吹起反攻號角，在尚餘8分多鐘就反超達11分，之後就未曾落後。

火箭過去9次造訪多倫多輸掉8次，此役谷底反彈，除了球星哈登繳出「大三元」，全隊也有4人得分上雙，值得一提的是，哈登已連17戰打出「雙十」成績，是NBA近5年來最長。