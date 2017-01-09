日職》大谷玩《實況野球》 看到評價反省自己
2017/01/09 10:13
〔體育中心／綜合報導〕火腿「二刀流」大谷翔平昨出席日本著名電玩《實況野球》活動，也現場試玩了一下，不過對於遊戲內的投手能力值，大谷卻不太滿意，覺得自己的控球能力太差了！
日本著名電玩《實況野球》近期開始能透過網路更新，希望讓遊戲能更快跟上球員當時在球場的能力狀況，昨天大谷翔平出席相關活動，也親自試玩了一下。
根據去年季後賽表現，大谷翔平在遊戲裡的能力值已有所調整，投手續航力提升為A、最快球速165公里，力量、跑壘速度、肩力都有A，體力B，不過控球卻只有E，讓大谷有點意見。
大谷表示，看到控球只有E有點嚇到，「以為有C的，看來我要繼續加油，增加自己的實力」。
大谷翔平出席電玩活動。（取自《報知體育》）
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