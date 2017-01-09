中職》統一獅正、副隊長出爐 高志綱、林志祥「雙志連線」
2017/01/09 10:07
高志綱（右）被選為獅隊新任隊長。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天選出新球季的正、副隊長，由當家鐵捕高志綱首次獲選隊長，內野手林志祥則是副隊長，「雙志連線」要扮演好球員和球團間的橋樑。
身為獅隊看板球星，35歲的高志綱卻是首次獲選隊長，他先開玩笑說，「我也不曉得為什麼出去一下回來，就被拱上隊長了。」
但高志綱也知道自己的責任重大，必須替球員爭取福利，「還是要溝通啦，希望能做好球員和球團的溝通橋，而且必須把想法能夠準確傳達，減少不必要的誤會。」高志綱也會去瞭解球員的需求，再跟球團說明球員想要的東西，讓雙方的溝通管道保持順暢。
29歲的林志祥也是首次獲選副隊長，他說自己比較年輕，可以聽取年輕球員的想法，「有些年輕人可能不好意思跟學長講，所以可以透過我來傳達。」
林志祥。（資料照，記者黃志源攝）
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