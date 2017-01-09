MLB》道奇想要的古巴內野 經典賽曾棒打台灣隊

2017/01/09 10:20

〔體育中心／綜合報導〕據大聯盟官網報導，道奇接近與古巴二壘手費南德茲（Jose Miguel Fernandez）簽下小聯盟合約。

28歲的費南德茲曾在2013年的經典賽與台灣隊交手，當時年僅24歲的他繳出4支2成績，還對後援的王溢正敲出清壘的二壘安打送回3分，他生涯7年在古巴聯賽繳出3成19打擊率，曾被美媒《棒球美國》（Baseball America）評為古巴第3優秀的球員。

古巴二壘手費南德茲（路透）

王溢正（資料照）

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