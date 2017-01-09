NBA》拒加新東家 唐李維想買斷合約
2017/01/09 11:02
唐李維。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕老鷹日前將帥哥射手柯佛（Kyle Korver）交易到騎士，換來老將唐李維（Mike Dunleavy Jr.），別於柯佛最快週三上場，唐李維至今還未向新東家報到，甚至還想買斷合約恢復自由身。
騎士和老鷹上週四口頭同意這筆交易案，並在週六官方公布，老鷹換來唐李維、威廉斯（Mo Williams）和2019年第一輪選秀權，根據聯盟規則，球員在交易報告出來後的72小時內須到新球團報到，雖然唐李維有意「逃脫」，老鷹主帥布登霍澤（Mike Budenholzer）仍抱持樂觀。
「我們會把唐李維帶進來，他打球的風格和技巧很適合球隊，我們只要考慮加入他後怎麼整頓隊形。他是我們一直都很喜歡的球員，我也很期待他融入我們。」布登霍澤表示，威廉斯基本上已退休，不期待他加入老鷹，但因為柯佛離開，對唐李維還是抱有很高的期望。
唐李維本季年薪490萬美元，下季520萬美元只有部分保障，本季他在騎士23場比賽，平均出賽15.9分鐘，繳出場均4.6分、2籃板。由於唐李維體檢還沒完成，柯佛無法出陣今天對太陽的比賽。
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