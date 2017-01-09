MLB》金鶯補先發破洞 看上15勝強投
2017/01/09 11:13
陳偉殷離隊後金鶯不斷尋覓合適的先發輪值。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕金鶯副總裁杜奎特（Dan Duquette）最近上節目談到季後補強，表示球隊還欠缺一名先發投手，去年為小熊拿下15勝的海默爾（Jason Hammel）將成金鶯的補強目標。
去年陳偉殷離隊後，金鶯簽下賈拉多（Yovani Gallardo），未料他的表現不如球團預期，因此今年金鶯將他交易至水手，空出來的先發位置，杜奎特表示有意網羅舊將海默爾。
杜奎特談到海默爾時表示，「我們很喜歡他，特別是他過去為我們投球的方式。」34歲的海默爾曾在2012-13年為金鶯效力，是目前市場上價值最高的投手，但手肘傷勢讓許多球隊卻步，美媒預測他將獲得一份1年的短約。
金鶯有意網羅海默爾。（法新社）
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