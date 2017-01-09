NBA》就是會拼錯！魏德的名字跟字母哥一樣難拼？

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽近期開始投票，名字超長的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前受訪時曾開玩笑表示，若球迷會拼他的名字，他的得票一定破百萬，不過外媒調查後卻發現，其實名字經常被拼錯的還有魏德（Dwyane Wade）、羅利（Kyle Lowry）及湯瑪斯（Isaiah Thomas）等知名球星。

NBA明星賽在去年聖誕節展開投票，投票方式很簡單，除了在官網投票外，球迷也可在推特上轉推或發文，並打上球員完整姓名，加上「#nbavote」，就能把票投給喜愛的球員。但也因為要將球員姓名打出來，先前還曾出現搞笑的「騙票行為」，讓大家開始議論關於球員姓名拼音的問題。

根據《NBC Sports》的調查結果，很多人拼錯的球員姓名，並非只有名字超長的亞德托昆波，還包括魏德、羅利及湯瑪斯等人，雖然他們的名字不長，但卻不像大家想像一樣容易拼對，很多球迷會把Dwyane拼成較常見的Dwayne，Lowry多加了一個e變成Lowery，Isaiah變成Isiah。

不過日前《波士頓環球報》記者Adam Himmelsbach的推特曾指出，他已經向聯盟確認過，球迷若誤將球員名字拼錯，票數仍會採計，且聯盟有一套篩選方式，所以不用擔心拼音小錯誤會影響投票權益。

NBA明星賽投票至台灣時間1月17日截止，球迷可透過官網、臉書或是推特進行投票。

魏德。（資料照，法新社）

羅利。（資料照，美聯社）

湯瑪斯。（資料照，USA Today Sports）