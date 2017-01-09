NBA》就是會拼錯！魏德的名字跟字母哥一樣難拼？
2017/01/09 11:18
「字母哥」亞德托昆波。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽近期開始投票，名字超長的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前受訪時曾開玩笑表示，若球迷會拼他的名字，他的得票一定破百萬，不過外媒調查後卻發現，其實名字經常被拼錯的還有魏德（Dwyane Wade）、羅利（Kyle Lowry）及湯瑪斯（Isaiah Thomas）等知名球星。
NBA明星賽在去年聖誕節展開投票，投票方式很簡單，除了在官網投票外，球迷也可在推特上轉推或發文，並打上球員完整姓名，加上「#nbavote」，就能把票投給喜愛的球員。但也因為要將球員姓名打出來，先前還曾出現搞笑的「騙票行為」，讓大家開始議論關於球員姓名拼音的問題。
根據《NBC Sports》的調查結果，很多人拼錯的球員姓名，並非只有名字超長的亞德托昆波，還包括魏德、羅利及湯瑪斯等人，雖然他們的名字不長，但卻不像大家想像一樣容易拼對，很多球迷會把Dwyane拼成較常見的Dwayne，Lowry多加了一個e變成Lowery，Isaiah變成Isiah。
不過日前《波士頓環球報》記者Adam Himmelsbach的推特曾指出，他已經向聯盟確認過，球迷若誤將球員名字拼錯，票數仍會採計，且聯盟有一套篩選方式，所以不用擔心拼音小錯誤會影響投票權益。
NBA明星賽投票至台灣時間1月17日截止，球迷可透過官網、臉書或是推特進行投票。
魏德。（資料照，法新社）
羅利。（資料照，美聯社）
湯瑪斯。（資料照，USA Today Sports）
相關新聞
- NBA》拒加新東家 唐李維想買斷合約
- NBA》拒當教練 詹皇：我沒耐心啦
- NBA》哈登拿本季第10次大三元 火箭升空甩暴龍
- NBA》籃網14套先發陣容補不「豪」 贏不了教頭超無奈
- NBA》林書豪傷勢未癒 目睹籃網被76人逆轉
推薦新聞
-
中職》請「蔗嫂」A-Lin來開球 獅隊已有腹案2017/01/09 13:11
-
中職》台南球場再花逾千萬「微整」 3月開幕戰前完工2017/01/09 12:46
-
SBL》台銀當苦主非首次 球迷抓包爭議裁判是他（影音）2017/01/09 11:58
-
NBA》恩比德放話打季後賽 被總教練澆冷水2017/01/09 11:19
-
NBA》就是會拼錯！魏德的名字跟字母哥一樣難拼？2017/01/09 11:18