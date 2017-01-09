NBA》恩比德放話打季後賽 被總教練澆冷水
2017/01/09 11:19
七六人總教練布朗。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕七六人今天以105：95擊敗籃網後，最近4場比賽贏3場，戰績來到10勝25敗，也追平上季的勝場數，球隊新秀恩比德（Joel Embiid）放眼季後賽。
「我們離第8名還有8場左右的勝差，現在開始季後賽就是我們的目標，我認為我們做得到。」恩比德表示，「球隊最近狀況很好，我們也解決先前的問題，知道如何去打贏每場球。」
對此球隊中鋒諾埃爾（Nerlens Noel）表示：「大家都很期盼能季進後賽，若我們保持最佳狀態，走在正確的方法上，照著現在的節奏走，有很大的機會能進季後賽。」
對於子弟兵的想法，七六人總教練布朗（Brett Brown）提出建議：「現在確實勝率提升，但我想們的問題還沒解決，『我們有做好本份嗎？我們有沒有偷懶？我們有把該做的事完成嗎？』若能確實執行這些事情，我們才有資格再指望更多。」
恩比德（左）。（美聯社）
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