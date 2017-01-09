NBA》「穿紅色夾克好像老大」前隊友訊息讓書豪心花開

林書豪的紅色夾克造型。（取自linspiredinca推特）

〔體育中心／綜合報導〕籃網一哥林書豪最近因為腿傷未能出賽，雖然不在場上，但他的一舉一動仍是球迷焦點，今天他在推特上分享前隊友菲爾斯（Landry Fields）的留言，笑稱這是他2017年的最愛訊息。

林書豪雖然未能上場，但每當他出現不同造型時，不僅獲得媒體版面，還吸引友人目光。今天林書豪在推特上分享前隊友菲爾斯傳來的訊息，內容寫著「我看到你穿著紅色夾克坐在板凳席，你看起來像是在中國餐廳外，秘密結社的組頭老大！」這段留言讓林書豪笑稱，這是他在2017年最喜歡的訊息。

菲爾斯是林書豪在尼克時期的隊友，但最讓大家熟知的是他家的「沙發」，先前林書豪曾借宿菲爾斯家，當時就睡沙發，後來菲爾斯還在推特上笑稱，是那張沙發讓林書豪成名。

菲爾斯是林書豪在尼克時期的隊友。（資料照，法新社）

菲爾斯給林書豪的訊息。（取自林書豪推特）