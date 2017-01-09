NBA》替椅子伸張正義 裁判請「表弟」吃Ｔ（影音）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟技術犯規常客、國王中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）今天對勇士一戰又吃T了！比賽進入第二節剩下4分鐘，考森斯吃下單場第3次犯規，上前和裁判爭論未果，他走向板凳區將怒氣發洩在無辜的椅子上，沒想到對椅子怒揮拳的他，又因此舉吞下技術犯規。

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