經典賽》陳鏞基爆料 前獅洋投吉爾想對台灣先發

台灣隊副隊長陳鏞基。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕陳鏞基這兩天向台灣隊經典賽告假，回獅隊參加春訓，他除了說明目前調整狀況，還透露入選荷蘭經典賽國家隊的前獅隊洋投吉爾，在去年離台就告訴他：「我在經典賽要對台灣先發。」

陳鏞基擔任台灣隊副隊長，他說這段時間在台灣隊集訓，身體狀況維持不錯，也對台灣隊有信心，「經典賽是短期比賽，一場比賽的勝負很難講。」

只是去年曾在獅隊當過隊友的吉爾，在離台時就告訴陳鏞基他會參加經典賽，還說要對台灣先發。陳鏞基說，「吉爾對台灣打者很熟，雖然我沒打過他的球，但智勝對他就打得不錯。」

陳鏞基今晚就要回到台灣隊，等到21日再回到獅隊集訓，「等到2月4日去澳洲移訓的名單出來，可能才會再去台灣隊報到。」

荷蘭隊代表吉爾，也是獅隊去年洋投。（資料照，美聯社）