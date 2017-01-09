NBA》拒絕連敗！柯瑞、KD合轟58分力退國王

柯瑞（左）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天客場踢館國王，卻打得不輕鬆，一度落後達雙位數，直到第3節才急起直追，靠著杜蘭特、柯瑞輪流在外線開火，順利逆轉超前，終場以117：106擊敗對手。

上半場打完，勇士仍以7分落後，第3節才逐漸回神，杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）輪流在外線出手，勇士單節拉出一波39：22攻勢，翻轉戰局，最終以11分之差獲勝，一甩前一戰被灰熊逆轉吃鱉的陰霾。此役柯瑞三分球11投5中拿下30分，外加6助攻4籃板，而杜蘭特也有28分進帳，格林得到9分，並負責穿針引線送出10次助攻。

國王以蓋伊（Rudy Gay）攻下23分表現最佳，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）17分10籃板次之，但表弟今天又控制不住脾氣，在場邊揍椅子吞下技術犯規。

杜蘭特（左）。（美聯社）

國王今以11分之差不敵勇士。（美聯社）