NBA》詹皇生涯萬顆進球 騎士險遭太陽翻盤
2017/01/09 13:32
詹姆斯完成生涯10000顆進球里程碑，史上第14位球員達陣。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕東部龍頭騎士今作客西部後段班的太陽，上半場原握有雙位數領先，但太陽第3節大爆發急起直追，終場騎士120：116驚險拿下2連勝。
開節太陽陷低潮，剩下2分鐘暫停過後僅投入一顆三分球，騎士越打越順，首節就取得13分領先；次節騎士火力不減，替補佛萊（Channing Frye）單節拿10分，洛夫（Kevin Love）籃下勾射，一度擴大到22分領先。
布克帶領太陽反攻。（法新社）
地主太陽在易籃後覺醒，後衛布克（Devin Booker）和布雷德索（Eric Bledsoe）互相搭配，率領太陽反攻，布克在剩下4分鐘的外線追到4分差，並在11秒擦板追平，第3節打完騎士僅靠著厄文壓哨三分球維持3分領先。
決勝節太陽仍和騎士緊咬比分，克里斯（Marquese Chriss）2罰1中，太陽在比賽剩下4分半時僅以2分落後，不過騎士在「大帝」詹姆斯連2顆三分球得手，最後一分鐘切入再補進分數，才以些微差距驚險取勝。
此役騎士「三巨頭」詹姆斯奪下全隊最高28分，並完成生涯10000顆進球里程碑，成為史上第14位達陣的球員，厄文、洛夫都進帳10籃板，分別拿下27分、25分；太陽布雷德索31分則是全場最高，布克也砍下28分，可惜最後一擊遭尚伯特（Iman Shumpert）蓋鍋，無緣翻盤。
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