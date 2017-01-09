中職》台南球場再花逾千萬「微整」 3月開幕戰前完工
2017/01/09 12:46
統一獅由領隊蘇泰安帶領，全部隊職員一起拜拜。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕台南球場從去年12月中旬開始又在整修，從一、三壘休息室到牛棚區上方的看台都打掉重建，預計3月中完工，「微整」金額高達1100萬元。獅隊領隊蘇泰安表示，這是為了安全起見，也謝謝台南市體育處全額支付費用。
還沒走進台南球場，就有球隊人員說，「現在球場好像工地。」兩側球員休息室到牛棚上方的看台已打掉，球員現在都要走過施工的地方，才能進入室內休息室。
蘇泰安表示，其實這是為了球員和球迷的安全起見，因為打掉的看台已有鋼筋外露的問題。之前就有球員反應，啦啦隊在休息室上方看台跳舞的時候，休息室都能感受到震動，球員也擔心看台會不會垮掉。
台南市體育處爭取到1100萬的經費，也全數投入台南球場這次的「微整」工程。蘇泰安說，雖然座位數不會增加，但未來看台會做得更廣一點，啦啦隊的舞台區和球迷座位間的通道不會那麼狹窄。
今年獅隊主場開幕戰預訂在台南舉行，蘇泰安認為以維修時程來看，應能在主場開幕戰之前完工。
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