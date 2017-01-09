中職》請「蔗嫂」A-Lin來開球 獅隊已有腹案

台南統一獅今春訓開訓，總教練黃甘霖帶來圖卡訓勉選手，獅隊也計畫邀請黃甘霖妻子A-Lin來開球。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「甘蔗」黃甘霖在接任獅隊代總教練後，就向球團提議可找明星妻子A-Lin擔任開球嘉賓或表演。獅隊領隊蘇泰安表示，已透過經紀人和A-Lin連繫，但要等獅隊主場開幕戰的日期確定後才會正式邀約，以免失禮。

「蔗總」上任後，能否在帶兵首戰或是主場開幕戰就開紅盤，值得獅迷關注。也因此在紀念性一戰，黃甘霖就向球團提議可邀太座擔任嘉賓，立刻獲得球團同意。

蘇泰安說，關於賽事安排、主場賽事的規畫，可能要等明天（10日）領隊會議才有初步討論。獅隊主場開幕戰最快要等到3月28日，只是目前還無法確定。

「畢竟A-Lin是天后級的人物，她的檔期又很滿，還是要等日期確定後，才能正式提出邀約，免得會很失禮。」蘇泰安說。只是可以確定的是，黃甘霖和A-Lin「愛相隨」的畫面今年可望在球場上演，也能增加獅隊賣點。

A-Lin。（資料照，記者潘少棠攝）