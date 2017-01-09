是誰這麼狂？ 2個字就值33億

光是「C.羅」二字就值33億。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕葡萄牙足球金童C.羅（Cristiano Ronaldo）去年大豐收，橫掃國際足壇10項大獎，堪稱足壇最風光人物，最近葡萄牙市場行銷管理學會公佈一份報告指出，光是「C.羅」二字的市場價值就高達1.02億歐元（約新台幣33.66億），連阿根廷的民族英雄梅西（Lionel Messi）都比不上。

這項調查報告由收入、媒體曝光度、網路影響力、榮譽、社會影響力、球隊影響力等方面為球員價值評分，C.羅在總分100的情況下拿到平均94的高分。

C.羅是去年全球收入最高的運動員，年薪與廣告收入合計達7700萬歐元，因此在收入項目獲得100分，而他長期經營網路社群，包括臉書超過1.18億粉絲、推特帳戶高達4900萬人追蹤、Instagram上也有8500萬粉絲，加上Google搜尋量高達5600萬條內容與Youtube上超過千萬的影片，讓他在媒體曝光度與網路影響力上各獲91與100分的肯定。

除此之外去年C.羅獲得的多項榮譽讓他共拿下87分，在球隊影響力上則獲得92分的認同。