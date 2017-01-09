高爾夫》選愛爾蘭被罵翻 麥克羅伊自曝奧運缺賽原因

麥克羅伊（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕北愛爾蘭高球名將麥克羅伊去年以「擔心茲卡病毒影響生育」為由，放棄參加里約奧運男子高球賽。時隔近半年他終於說出真正原因是國族認同的問題，讓他不想參加奧運。

麥克羅伊去年以蚊子會傳染茲卡毒為由，決定不參加里約奧運，效應所及，超20名各國男子好手放棄參賽，最後由英格蘭的羅斯、瑞典史坦森和美國的庫查獲得奧運金、銀、銅牌。

小麥上週接受愛爾蘭獨立報專訪時表示，依照國際奧會的規定，國際高爾夫聯盟（IGF）要求在北愛爾蘭出生的選手，參加國際高球賽事時，必須選擇代表英國或是愛爾蘭。

他在2015年時宣布將代表愛爾蘭參賽，而不是英國，因為他覺得自己比較偏向愛爾蘭人而非英國人，沒想到馬上引來外界批評，最後麥克羅伊覺得自己都不想代表任何一方出賽。

小麥說：「並不是每個人都是受國族主義或愛國心趨使」他認為，自己是北愛爾蘭人，而不是愛爾蘭或英國人。但奧運會裡沒有北愛爾蘭這個選項。

對於國際奧會要求他選邊站，麥克羅伊非常沮喪和生氣，「突然間我被推上了一個關鍵點，不斷詢問自己：我是誰？我從何而來？我忠於哪一方？我要代表誰出賽？我比較不想惹惱哪一邊？」

他開始厭棄這件事，不想參加奧運，因為它把小麥推向這個難題，麥克羅伊說：「我甚至不清楚愛爾蘭國歌和英國國歌的歌詞內容，我和這兩面國旗沒有什麼關連，我不想代表任何一面國旗，所以試著逃避這件事。」

麥克羅伊不參加奧運原來不是因為蚊子，只不過3年半之後的東京奧運，又會有同樣的問題發生，也許國際高爾夫聯盟能為小麥找出解決之道。