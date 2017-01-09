MLB》金鶯不考慮包大人 不只因為球迷不愛

包提斯塔至今仍乏人問津。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥重砲「包大人」包提斯塔（Jose Bautista）投入自由市場，至今乏人問津，金鶯副總裁杜奎特（Dan Duquette）更直言包提斯塔不符球團成本比例，而且「球迷不喜歡他」。

金鶯有意留下全壘打王川柏（Mark Trumbo），但對於同樣長打能力出色的包提斯塔，先前受訪時杜奎特說「不感興趣」，「我們和包提斯塔的經紀人說，因為我們的球迷不喜歡他。」

事隔一個月，杜奎特表示，球團仍在追求好的外野手，談到上個月的「球迷不愛說」，杜奎特澄清，單純是不希望讓包提斯塔經紀人說明，只是不想再讓球迷誤會今年金鶯還想加入包提斯塔爭奪戰。

「我們今年一直在市場尋找適合的球員，然後看看他是否和我們合得來，但包提斯塔的案例明顯和我們『不成比例』。」