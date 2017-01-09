中職》猿二軍添教練 日籍杉山賢人將加入

杉山賢人。（取自Lamigo官方臉書）

〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊今年增聘外籍教練增強教練團陣容，延攬日本籍教練杉山賢人，加入二軍教練團，擔任投手教練。

杉山賢人在日本職棒擁有9年一軍資歷，也是1992年巴塞隆納奧運會日本國家代表隊成員，奧運之後獲得西武獅隊的第一指名，可惜生涯後段因傷所苦，2001年結束宣布退休。

選手生涯退休之後，杉山賢人2006年至2009年轉任東北樂天隊一軍投手教練， 2013年出任日本女子職業野球機構北部莉亞隊監督一職，2015年再回到東北樂天金鷲隊擔任兩年二軍投手教練，今年應邀來台擔任Lamigo桃猿隊二軍投手教練，為球團培植人才。

除了日籍教練外，猿隊另延攬林敬民擔任二軍助理投手教練。36歲的林敬民2010年至2013年曾在球團效力，此番回鍋將協助杉山賢人以及曾翊誠兩位教練進行二軍投手培育，兩位新教練皆預計在14日向球團報到。

林敬民。（取自Lamigo官方臉書）