中職》「傑尼獅」化身皮卡丘跳水 陳傑憲側空翻超帥

台南統一獅春訓，7名新加入獅隊新人，有2名完成跳水，5人失敗。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕獅隊每年開訓的新人跳水橋段，今年由7名新秀變身時下最流行的皮卡丘，其中陳傑憲還秀一記側空翻入水，還說他想扮成更帥的噴火龍。

獅隊今進行第二天開訓活動，下午第一個活動就讓眾人精神一振，7名小獅王林威志、洪心騏、陳育軒、林航、潘彥廷、陳傑憲和蘇智傑進行新秀跳水。

他們以可愛的皮卡丘造型現身，模樣超萌，只是跳水考驗的難度不低，要先跳過數個SUP（站立式划槳板），再跳入水中，前四人都未過關，直到潘彥廷才挑戰成功。

在潘彥廷之後的陳傑憲更厲害，俐落跳過划槳板後，再以側空翻方式入水。在變裝之前，陳傑憲早就猜到球團應該會讓他們扮成寶可夢，「我以為是一人挑一個角色，沒想到都是皮卡丘，如果可以，我當然想挑更帥的噴火龍啊！ 」

最後登場的蘇智傑雖然挑戰失敗，但仍然直呼好玩，還說自己的夢想是進化成「雷丘」。

台南統一獅春訓，獅隊新人蘇智傑中途落水，未能完成跳水。（記者黃志源攝）

台南統一獅春訓，獅隊新人蘇智傑中途落水，未能完成跳水。（記者黃志源攝）



台南統一獅春訓，獅隊新人蘇智傑中途落水，未能完成跳水。（記者黃志源攝）

台南統一獅春訓，獅隊新人陳傑憲於終點時以前空翻完成跳水。（記者黃志源攝）

台南統一獅春訓，獅隊新人陳傑憲於終點時以前空翻完成跳水。（記者黃志源攝）



台南統一獅春訓，獅隊新人陳傑憲於終點時以前空翻完成跳水。（記者黃志源攝）



台南統一獅春訓，獅隊新人陳傑憲於終點時以前空翻完成跳水。（記者黃志源攝）



台南統一獅春訓，獅隊新人陳傑憲於終點時以前空翻完成跳水。（記者黃志源攝）



台南統一獅春訓，獅隊新人潘彥廷完成跳水。（記者黃志源攝）