中職》中信兄弟兩外籍投教 本月中旬抵台
2017/01/09 15:48
〔記者林宥辰／台北報導〕信兄弟聘請兩位美籍投手教練，一軍投手教練銳威（Rick Waits）及二軍投手教練霍爾（Brad Hall），預計1月中旬抵台參與球隊春訓。
一軍投手教練銳威現年64歲，擁有12年大聯盟球員資歷（印地安人、釀酒人），教練時期曾任大都會隊小聯盟教練和水手隊投手教練。
二軍投手教練霍爾現年42歲，2009年在華盛頓國民隊新人聯盟、指導聯盟擔任投手教練，2011年至今則在私人訓練中心執教擔任投手統籌，且曾擔任捷克、瑞典、紐西蘭等國家隊投手教練。
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