中職》獅借用崇明國中球場 「標哥」感謝陳峰民相挺
2017/01/09 16:29
台南球場再度整修，統一獅借用崇明國中球場 練球，「標哥」（右）感謝教練陳峰民（左）相挺。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕由於台南球場正在整修，統一獅在春訓期間商借崇明國中棒球場，球團課長何信標特別感謝崇明總教練陳峰民的大力相挺，讓獅隊能有「小而美」的春訓基地可用。
「多虧峰民教練的大力幫忙、居中協調，我們才可以借到崇明國中棒球場。」何信標從去年秋訓起轉任球團課長，要負責球隊的大小事，其中也包含張羅訓練場地。
獅隊在8、9日兩天開訓活動後，10日起就要展開正規操練，屆時包括投手練投，或是野手守備練習，都受到台南球場看台工程整修影響，面臨沒有場地可用窘境。
陳峰民自2012年起就到崇明教球，他知道獅隊的狀況後，居中跟校方協調，也順利讓獅隊有場地可用。「我們除了有主球場、副球場，還有室內打擊場，算是小而美的球場。」
獅隊也在崇明國中加蓋投手練習區，並進行場地整理，陳峰民認為這是雙贏局面，小球員有機會向獅隊球員學習，而獅隊也會提供崇明更好的設備補強，他笑說：「合作愉快！」
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