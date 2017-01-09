NBA》惺惺相惜 飛魚盛讚詹皇「偉大的球員」
2017/01/09 17:10
詹姆斯。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）今帶著妻子欣賞騎士與太陽之戰，賽後菲爾普斯也與好友詹姆斯（LeBron James）在休息室外聊了許久，展現十足好交情，菲爾普斯更不吝嗇稱讚好麻吉「偉大的球員總能在關鍵時刻挺身而出。」
今騎士與太陽之戰，下半場太陽展開大反攻，一度將比分縮小至3分差距，但第4節後半，詹姆斯連飆2記關鍵3分球，穩定軍心，騎士終場就以120：116險勝太陽。
菲爾普斯賽後大方稱讚詹姆斯「偉大的球員總能在關鍵時刻挺身而出。」並說「無論如何，他都會在第4節站出來，看他打球真的很棒。」詹姆斯也在比賽中用扣籃向好友致敬「那個灌籃是要送給他的，並向偉大致敬。」
詹姆斯今上場40分鐘，貢獻28分8籃板4助攻，末節狂轟12分，助騎士驚險拿下2連勝。
「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）今帶著妻子欣賞騎士與太陽之戰。（美聯社）
相關新聞
- NBA》網羅帥哥射手柯佛 騎士總管大讚：他有我們的DNA
- NBA》詹皇生涯萬顆進球 騎士險遭太陽翻盤
- NBA》拒絕連敗！柯瑞、KD合轟58分力退國王
- NBA》替椅子伸張正義 裁判請「表弟」吃Ｔ（影音）
- NBA》「穿紅色夾克好像老大」前隊友訊息讓書豪心花開
推薦新聞
-
自由車》巴林王國初體驗 馮俊凱專心迎戰新賽季2017/01/09 17:24
-
MLB》美媒列紅襪21世紀薪水小偷 松坂、山度瓦入列2017/01/09 17:07
-
MLB》金鶯不考慮包大人 不只因為球迷不愛2017/01/09 16:05
-
NBA》詹皇生涯萬顆進球 騎士險遭太陽翻盤2017/01/09 13:32
-
是誰這麼狂？ 2個字就值33億2017/01/09 13:20