NBA》惺惺相惜 飛魚盛讚詹皇「偉大的球員」

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）今帶著妻子欣賞騎士與太陽之戰，賽後菲爾普斯也與好友詹姆斯（LeBron James）在休息室外聊了許久，展現十足好交情，菲爾普斯更不吝嗇稱讚好麻吉「偉大的球員總能在關鍵時刻挺身而出。」

今騎士與太陽之戰，下半場太陽展開大反攻，一度將比分縮小至3分差距，但第4節後半，詹姆斯連飆2記關鍵3分球，穩定軍心，騎士終場就以120：116險勝太陽。

菲爾普斯賽後大方稱讚詹姆斯「偉大的球員總能在關鍵時刻挺身而出。」並說「無論如何，他都會在第4節站出來，看他打球真的很棒。」詹姆斯也在比賽中用扣籃向好友致敬「那個灌籃是要送給他的，並向偉大致敬。」

詹姆斯今上場40分鐘，貢獻28分8籃板4助攻，末節狂轟12分，助騎士驚險拿下2連勝。

「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）今帶著妻子欣賞騎士與太陽之戰。（美聯社）