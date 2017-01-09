MLB》美媒列紅襪21世紀薪水小偷 松坂、山度瓦入列

松坂大輔。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《Cheat sheet》近期列出紅襪隊在21世紀最差的七張合約，包含日籍投手松坂大輔、「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）等人都入列。

《Cheat sheet》指出，紅襪21世紀最差合約是第一名為克勞佛（Carl Crawford），紅襪當時在2010年的年底以7年總額1.42億元（約新台幣45億元）簽下他，但他的表現乏善可陳，2011、2012這兩年僅繳出平均2成60打擊率，累積9轟、23次盜壘，最後逼使球隊用「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、貝克特（Josh Beckett）等人再加上克勞佛，一起交易至道奇。

克勞佛。（資料照，法新社）

第二名為古巴外野手卡斯提歐（Rusney Castillo），紅襪在2014年的年底以7年7250萬美元（約新台幣23.4億元）大肥約簽下古巴外野手卡斯提歐（Rusney Castillo），但他適應不良，合約還走不到一半，紅襪去年認賠，一度將他放至讓渡名單，最後卡斯提歐被下放至小聯盟3A。

卡斯提歐。（資料照，法新社）

第三名則是山度瓦，他在2014年的年底與紅襪簽下5年9500萬美元（約新台幣30.6億）的大約後表現不佳，去年僅出賽3場就提早報銷。該文指出，紅襪與山度瓦還有3年合約，有可能成為紅襪管理階層最糟糕的交易。

山度瓦。（資料照，美聯社）

該文認為松坂大輔的合約名列第五差。松坂大輔在2006年的年底與紅襪簽下6年5200萬美元（約新台幣16億8948萬元），他的入札金也高達5111萬美元，雖然松坂大輔曾幫助球隊拿下世界大賽冠軍，他六年來累積50勝、平均防禦率4.52。《Cheat sheet》指出，松坂大輔平均每場比賽會投出4.3次四死球，這是他最糟糕的地方。

松坂大輔。（資料照，路透）

其他還有排在第四名的克萊門特（Matt Clement）、第六名的魯戈（Julio Lugo）、遊擊手倫特利亞（Edgar Renteria）。