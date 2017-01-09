NBA》開賽18秒喊暫停 柯爾：我弱化版波總啦！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今勇士與國王之戰，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）開賽僅18秒旋即喊出暫停，這次暫停是本季NBA教練群喊出最早的暫停，也被認為有馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）的影子。

柯爾在今勇士與國王之戰，在國王首波進攻得手後，開賽僅18秒就喊出第1次暫停，這次暫停也是本季至今NBA教練群喊出最早的暫停。

柯爾這次的暫停也被認為與帕波維奇的果敢的戰術風格相似，勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）甚至開玩笑地說：「柯爾曾經為波總效力過吧。」柯爾則回應「沒人能夠向帕波維奇那樣果斷，我只是想提醒他們在禁區的防守佈陣。」也笑著說「我是弱化版的波總啦。」

柯爾隨後更反擊子弟兵的玩笑話「帕丘利亞雖然在明星賽票選取得領先，但他沒有任何精采鏡頭。」但他也不吝嗇給予稱讚「他是很棒的球員，總是在正確的位置替球隊做出貢獻。」

勇士總教練柯爾。（資料照，美聯社）

馬刺總教練帕波維奇。（資料照，法新社）