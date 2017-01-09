自由車》巴林王國初體驗 馮俊凱專心迎戰新賽季

馮俊凱（右）與王美銀是巴林美利達陣中唯二的華人車手。（巴林美利達車隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣自由車一哥馮俊凱今年加盟巴林美利達一級職業車隊，而於昨天在巴林皇宮發表會上正式亮相，他也成為中東首支一級職業自行車隊的成員之一。

國際發表會的前一天，馮俊凱與巴林的車友們一齊奔馳在F1巴林大獎賽的賽車場上。而昨天在巴林皇宮舉行的國際發表會，既隆重又莊嚴，一舉登上紙媒、廣播節目，現場更由當地電視台現場直播，為中東首支一級職業自行車隊的創建打響名號。典禮上，同為運動員的納森王子，為初成立的巴林美利達車隊送上祝福。

馮俊凱認為，各國所支持的職業車隊也一一成形，中東國家甚至已經有實力在亞洲錦標賽奪牌，自行車的全球化不僅止於想像，而是可以預見的未來。而阿凱即將飛往澳洲，為開季第一場的人民選擇繞圈賽（1/15）與環澳賽（1/17～1/22）預作準備。

巴林納森王子與巴林美利達車手們的談話。（巴林美利達車隊提供）

發表會相當莊嚴，所有車手統一著西裝入場。（巴林美利達車隊提供）