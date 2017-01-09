NBA》勇士不曾連敗 連續124場創紀錄
2017/01/09 17:42
勇士締造連續124場不連敗的紀錄。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士上一役遭灰熊大逆轉吞敗，不過今天重振旗鼓在客場擊敗國王，並未吞下2連敗，而勇士締造連續124場例行賽未曾連敗的壯舉，創下聯盟最長的紀錄。
勇士上一場曾領先灰熊多達24分，但末節遭對手絕地大反攻逆轉，而今天面對國王，上半場一路挨打，直到第3節才急起直追，靠著杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）合轟58分，終場以117：106擊敗國王。勇士總能在失敗後反彈，他們已經連續124場例行賽不曾連敗過，上一次連敗必須追溯到2015年4月。
而勇士最近的連敗出現在去年總冠軍賽，他們在3：1聽牌優勢下，遭騎士逆轉翻盤，無緣衛冕冠軍。
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